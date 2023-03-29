Поговорка «Готовь сани летом, а телегу – зимой» справедлива и в отношении обустройства или улучшения систем отопления: следует продуманно подойти к выбору наиболее подходящего для своего жилища, эффективного и экологичного вида отопления, чтобы встретить самое холодное время года со спокойной душой.
Эффективное отопление – бережет содержимое кошелька и окружающую среду
Современное отопительное оборудование производится с учетом аспекта окружающей среды – с соблюдением нормативов Европейского союза: несоответствующее им оборудование не может быть сертифицировано и выпущено на рынок. К примеру, для отопительных установок определен уровень выбросов, показатели эффективности. Подобно уже привычной нам маркировке бытовой техники, отопительные установки получают соответствующую маркировку с показателями эффективности, влияния на окружающую среду и др. Таким образом, заменив старую систему отопления в частном доме или установив совершенно новую, вы позаботитесь и о качестве среды.
О том, как не запутаться в разнообразных предложениях, мы поинтересовались у экспертов – представителей предприятий, уже более 30 лет работающих на латвийском рынке в отрасли отопления и энергоэффективности: у руководителя проектов SIA Ekodoma – инженерно-консультативного предприятия, консультирующего в сфере окружающей среды, энергетики и энергоэффективности, энергоаудитора Томса Проданюкса (Toms Prodaņuks) и руководителя проектов отопления SIA SB Яниса Грашса (Jānis Grašs).
Тепловой насос – экологичное и удобное для пользователя отопительное решение
Выбор отопительной установки зависит от того, оборудуете ли вы ее с нуля или решили заменить старую систему отопления. Для новых зданий выбор сейчас довольно прост – подходит практически любой вид отопления, который рекомендуют выбирать и с учетом привычек обитателей дома (будет ли у вас время заниматься отоплением или лучше использовать автоматизированные варианты и т. д.).
Энергоаудитор SIA Ekodoma Томс Проданюкс советует устанавливать в новых домах тепловой насос, который работает на электроэнергии. Однако при этом необходимо учесть ряд предпосылок, чтобы тепловой насос работал экономично, а затраты не превышали выгоду. Если вы решили установить тепловой насос в старом здании, необходимо считаться с тем, что потребуется провести модернизацию системы отопления и одновременно с установкой теплового насоса утеплить крышу, фасад, окна и двери: чем меньше потери тепла, тем эффективнее и экономичнее работает тепловой насос. Необходимо обратить внимание и на систему распределения тепла: возможно, придется установить новые, более современные и крупные радиаторы или оборудовать теплые полы.
Другой подход к старым системам отопления
Совершенно другого подхода необходимо придерживаться при желании заменить имеющуюся устаревшую систему отопления. Янис Грашс поясняет: «Чтобы это сделать, нужно знать, какой была предыдущая отопительная система. Когда она построена – 20 лет назад или раньше, в советское время, на какие температуры рассчитана». Почему в старых зданиях нужно серьезно рассмотреть возможность улучшений? Вот пример годового расхода энергии на отопление частного дома площадью 150 м2: новые, так называемые эко-новостройки, расходуют 9000 кВт·ч в год, а старые дома – 60 000 кВт·ч. Новые проекты уже возводятся энергоэффективно, с толстым слоем теплоизоляции, в них устанавливается вентиляция с рекуперацией, а в старом жилье стоит заняться улучшениями, которые могут существенно сократить расход топлива и загрязнение воздуха.
Пресс-фото
Установка теплового насоса вместо старой системы (без реновации) может оказаться довольно проблематичной, добавляет Т. Проданюкс. Эффективность теплового насоса зависит от того, какую разницу температур необходимо сжимать. «Если средняя температура наружного воздуха составляет 0 градусов, то в новом здании, обогреваемом тепловым насосом, температура воды для отопления должна составлять 35 градусов. Поэтому тепловой насос не будет работать столь же эффективно, как в новых домах», – комментирует Т. Проданюкс.
Что же делать? «Утеплить дом и заменить радиаторы – это один вариант. Второй – рассмотреть другие виды отопления», – добавляет специалист. Гранульные котлы – хороший выбор для тех, у кого нет желания или возможности установить тепловой насос, а также для желающих заменить старые дровяные котлы, потому что они дают возможность получить практически автоматизированную систему отопления. Другой вариант (при наличии такой возможности) – подключить централизованное отопление, что является лучшим решением в условиях города. В этом случае не придется беспокоиться о вложениях в отопительную установку, ее обслуживании, эксплуатации, ремонте, снабжении топливом и других факторах.
Не только эффективно, но и экологично
Хотя древесная биомасса является возобновляемым энергоресурсом и считается углеродно-нейтральным топливом, в результате ее сжигания образуются загрязнители воздуха, такие как мелкие PM-частицы и бенз(а)пирен, которые в совокупности оказывают негативное влияние на качество окружающей среды и здоровье общества. Поэтому с точки зрения загрязнения окружающей среды системы дровяного отопления не самые экологичные.
Отвечая на вопрос о стоимости отопительных установок, Я. Грашс, руководитель проектов отопления SIA SB, отмечает: «Она может составлять от нескольких тысяч евро и даже быть существенно больше, если вы выбираете различные дополнительные функции или, например, установка определенного вида отопления требует реновации здания. При этом новая, соответствующая экологическим требованиям установка будет служить дольше и более эффективно – иногда даже наполовину меньше потребляя топливо, – быстрее и надолго обеспечивая комфортную температуру в доме».
Специалист приводит сравнение: дровяные котлы, особенно котлы прямого сгорания, всегда дешевле другого оборудования, однако потребление топлива и количество выбросов будет больше. Существуют и дровяные газовые генерационные котлы, которые чуть более дружественны к природе и потреблению: у таких котлов меньше выбросов, поскольку отработанный газ, который «обычный» дровяной котел выбрасывает напрямую в дымоход и газ попадает в атмосферу, газовый генерационный котел снова сжигает. Если подключить к дровяному котлу еще и аккумуляционную емкость для накопления тепла, он уже не будет таким дешевым, как котел отопления сам по себе, и цена при сравнении приблизится к цене гранульного котла.
Гранульный котел гораздо экологичнее дровяного, а также удобнее в эксплуатации: можно выбрать даже полностью автоматизированные котлы, которые сами забирают необходимое количество гранул и выполняют самоочистку. Кроме того, гранульные котлы самостоятельно регулируют процесс горения: когда установленная температура достигнута, автоматика котла сдувает несгоревшие гранулы в ящик для пепла и ожидает следующего запроса на выработку тепла.
На что еще нужно обратить внимание?
Большое значение для оптимальной и эффективной работы котла отопления имеет подача воздуха через воздушный вентилятор. Второй фактор – соответствующая мощность котла: он не должен быть слишком маленьким или большим. Тогда не только образуются выбросы, но и системы работают неэффективно. «Для каждого котла определен диапазон, в котором он может нормально, эффективно работать. Если установить небольшой котел отопления, он «понимает», что нужно больше энергии, и расходует больше топлива. Так, например, мы заполняем котел гранулами, однако процесс горения не может происходить нормально, потому что котел переполнен. Но чаще всего люди устанавливают слишком большие котлы отопления, опасаясь, что будет недостаточно мощности. И в этом случае котел не будет работать на уровне своей номинальной мощности и не обеспечит надлежащее горение», – поясняет Т. Проданюкс.
Руководитель проектов отопления SIA SB Янис Грашс дополняет: «Таким образом, котел никогда не может работать на полную мощность, потому что, как только он разгорается, дом уже нагревается и котел должен выключаться. Например, в такую погоду, когда температура воздуха составляет около нуля градусов или чуть выше, и дом еще нужно обогревать, минимальная мощность у слишком больших котлов больше, чем нужно. Например, для дома площадью 100 м2 достаточно котла мощностью 8 кВт».
Специалисты резюмируют: если вы выбрали соответствующую жилищу отопительную установку, при ее правильной эксплуатации (в том числе используя необходимое топливо и проводя регулярную чистку и обслуживание) можно достичь высоких показателей эффективности, в то же время оказывая положительное влияние на окружающую среду за счет уменьшения загрязнения воздуха.
Статья написана при финансовой поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды в рамках информационной кампании «Мой дом. Моя среда», ответственность за содержание которой несет Ассоциация проектов в сфере образования, культуры и инноваций. В рамках проекта владельцы частных домов и широкие круги населения информируются о правильной эксплуатации индивидуальных отопительных установок, о надлежащей практике сжигания топлива, о влиянии разных видов топлива на здоровье и окружающую среду.