Эффективное отопление – бережет содержимое кошелька и окружающую среду

Большое значение для оптимальной и эффективной работы котла отопления имеет подача воздуха через воздушный вентилятор. Второй фактор – соответствующая мощность котла: он не должен быть слишком маленьким или большим. Тогда не только образуются выбросы, но и системы работают неэффективно. «Для каждого котла определен диапазон, в котором он может нормально, эффективно работать. Если установить небольшой котел отопления, он «понимает», что нужно больше энергии, и расходует больше топлива. Так, например, мы заполняем котел гранулами, однако процесс горения не может происходить нормально, потому что котел переполнен. Но чаще всего люди устанавливают слишком большие котлы отопления, опасаясь, что будет недостаточно мощности. И в этом случае котел не будет работать на уровне своей номинальной мощности и не обеспечит надлежащее горение», – поясняет Т. Проданюкс.