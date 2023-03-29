Объявлены даты 36-й Рижской недели моды

Фотографией грядущей RIGA FASHION WEEK стала работа стилиста Сергея Хатанзейского и фотографа Аси Беловой.

Фото: Пресс-фото

"Имидж грядущего сезона - максимальное отображение актуальных тенденций индустрии - возвращение эпохи нулевых, периода популярности заниженной талии и завышенной длины. Мы переняли трендовые элементы того времени - кричащие цвета как символ возрождения, броские образы и смелые проявления альтер эго. На груди у модели - объемная бабочка из янтаря. Во-первых, это проявление свободы и легкости. Во-вторых, возвращение к истокам", - рассказывает стилист Сергей Хатанзейский.

"В рамках весенней сессии RFW мы продолжим тему устойчивости. Поскольку Неделя моды - это точка соприкосновения профессионалов индустрии и потребителей, считаем важным транслировать ценности и значимость повестки. Одежда для имиджа изготовлена дизайнерами молодого латвийского бренда, в ДНК которого уже изначально заложены эко-ценности", - дополняет президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

Над имиджем работали: визажист Лиана Антоне, мастер по волосам Эдуар Казарян, модель Монта (Moon Models), ассистент стилиста Мадара Винтере. Одежда - от латвийского бренда Tribal Hotel, дизайнеры Симона Вейланде и Мико. Костюм дополнен аксессуарами бренда Rota-L.