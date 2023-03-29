Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина

"Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине. За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые завоевывали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, умножая спортивную славу Украины", - говорится в сообщении НОК.

Среди воспитанниц Дерюгиной её дочь - Ирина Дерюгина (абсолютная чемпионка мира 1977 года), Александра Тимошенко (олимпийская чемпионка 1992 года), Оксана Скалдина (бронзовая олимпийская призерша 1992 года), Анна Бессонова (бронзовая олимпийская призерша и абсолютнакя чемпионка мира 2007 года) Анна Ризадинова (бронзовая олимпийская призерша 2016 года).

Школа Дерюгиных - это 3 поколения. Ирина Дерюгина отвечает за хореографию и костюмы спортсменок, а внучка Ирина Блохина - постановщик номеров.

К ряду спортивных и административных наград Альбина Дерюгина в 2002 году получила звание Героя Украины с вручением ордена Державы. Её муж - олимпийский чемпион-1956 Иван Дерюгин - умер в 1996 году.