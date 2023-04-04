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Чижов о поездке в Таиланд, претензиях со стороны украинцев и нелюбимом моменте перед боем

Саша Пилат rus.tvnet.lv
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Новым гостем программы "Мне только спросить" стал латвийский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Чижов, который в прошлом году успешно дебютировал в Professional Fighters League и теперь намерен побороться за чек на сумму 100 тысяч долларов.

Сегодня в выпуске:

  • Любимый спортивный фильм и желание сняться в кино
  • Что происходит в раздевалке перед боем?
  • О любимых моментах во время боя
  • Professional Fighters League - насколько котируется эта организация?
  • Как часто должен драться боец?
  • Зачем бойцы ездят в Таиланд?
  • О встрече с Волкановски и его поединке с Махачевым
  • Знакомство с Хамзатом Чимаевым. Какой он в жизни?
  • О претензиях со стороны украинцев
  • Где брать деньги, чтобы заниматься единоборствами?
  • Об отношении родителей к выбору вида спорта
  • О предстоящем турнире в PFL 
  • Когда ждать в UFC?

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