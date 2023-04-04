Чижов о поездке в Таиланд, претензиях со стороны украинцев и нелюбимом моменте перед боем

Новым гостем программы "Мне только спросить" стал латвийский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Чижов, который в прошлом году успешно дебютировал в Professional Fighters League и теперь намерен побороться за чек на сумму 100 тысяч долларов.
Сегодня в выпуске:
- Любимый спортивный фильм и желание сняться в кино
- Что происходит в раздевалке перед боем?
- О любимых моментах во время боя
- Professional Fighters League - насколько котируется эта организация?
- Как часто должен драться боец?
- Зачем бойцы ездят в Таиланд?
- О встрече с Волкановски и его поединке с Махачевым
- Знакомство с Хамзатом Чимаевым. Какой он в жизни?
- О претензиях со стороны украинцев
- Где брать деньги, чтобы заниматься единоборствами?
- Об отношении родителей к выбору вида спорта
- О предстоящем турнире в PFL
- Когда ждать в UFC?
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