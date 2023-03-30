Украинец Ломаченко проведёт бой за титул абсолютного чемпиона мира

Поединок пройдёт 20 мая в MGM Grand Garden в Лас-Вегасе. На кону будут стоять принадлежащие американцу пояса по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской организации (WBO).

Ломаченко является экс-чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в лёгком весе. Он потерял три титула в октябре 2020 года, уступив американцу Теофимо Лопесу.

Хэйни свой последний поединок провёл в октябре прошлого года, выиграв у австралийца Джорджа Камбососа единогласным решением судей. Всего в активе американца 29 побед в профессиональной боксёрской карьере, 15 из которых нокаутом, и ни одного поражения.

Василий Ломаченко также в октябре 2022 года провёл свой последний поединок и выиграл у Джэмейна Ортиса единогласным решением судей, нанеся американцу первое поражение в карьере. На счету украинца 17 побед и два поражения на профессиональном ринге.

The King’s Gambit.

#HaneyLoma | Tickets on sale March 31 pic.twitter.com/pIiuska1Bw — Top Rank Boxing (@trboxing) March 28, 2023