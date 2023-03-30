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Украинец Ломаченко проведёт бой за титул абсолютного чемпиона мира

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Украинец Ломаченко проведёт бой за титул абсолютного чемпиона мира
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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко Фото: AP/Scanpix

Украинский боксёр Василий Ломаченко проведёт свой следующий бой против абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американца Девина Хейни.

Поединок пройдёт 20 мая в MGM Grand Garden в Лас-Вегасе. На кону будут стоять принадлежащие американцу пояса по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской организации (WBO).

Ломаченко является экс-чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в лёгком весе. Он потерял три титула в октябре 2020 года, уступив американцу Теофимо Лопесу.

Хэйни свой последний поединок провёл в октябре прошлого года, выиграв у австралийца Джорджа Камбососа единогласным решением судей. Всего в активе американца 29 побед в профессиональной боксёрской карьере, 15 из которых нокаутом, и ни одного поражения.

Василий Ломаченко также в октябре 2022 года провёл свой последний поединок и выиграл у Джэмейна Ортиса единогласным решением судей, нанеся американцу первое поражение в карьере. На счету украинца 17 побед и два поражения на профессиональном ринге.

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