Семья Калниньшей в Салацгривском крае надеется выкупить свой дом, который она потеряла, не сумев выплатить кредит. Сейчас финансовая ситуация улучшилась, однако со всеми заявлениями в банки и кредитные учреждения отзывчивость так и не была найдена, сообщает передача 4. studija.
Банк навстречу не идет: попытка выкупить потерянный из-за кредита дом обернулась проблемами
Банк навстречу не идет: попытка выкупить потерянный из-за кредита дом обернулась проблемами
В 2006 году в Салацгривском крае сгорел дом Калниньшей "Яунлапиняс". Семья взяла на восстановление дома кредит, однако в 2008 году кредитные обязательства стали невыносимыми, и дом отобрали.
Банк пошел семье навстречу, позволив семье жить в доме как арендаторам, потребовав взамен арендную плату в размере 100 евро. Затем семья заметила, что дом выставлен на продажу на портале объявлений, кроме того, было начато делопроизводство, чтобы избавиться от арендаторов.
Банк не был готов сотрудничать, чтобы семья в долгосрочной перспективе сама могла выкупить потерянное имущество.
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