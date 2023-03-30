Неймар проиграл миллион евро меньше чем за 2 часа в онлайн-казино

Находясь в процессе восстановления после операции на связках, форвард "ПСЖ" запустил прямой эфир и прямо в онлайн-режиме начал делать ставки. Футболист проиграл 1 миллион евро, и на это ему потребовалось меньше двух часов.

Его реакция на потерю денег, конечно же, тоже попала в эфир. Поняв, что он проиграл такую крупную сумму, Неймар не расстроился, а лишь пошутил над ситуацией, сымитировав плач под звуки музыкальной темы из фильма "Титаник".

Neymar é o rei do entretenimento até fazendo live slk, o cara é foda kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/EGV6C5ygP0 — Portal do Neymar 🇧🇷 | Fan account (@portaldonjr) March 28, 2023

Неймар - частый участник покерных турниров, а также лицо многих мероприятий по этой карточной игре.

За 29 матчей текущего сезона Неймар успел отличиться 18 раз, а также отдать 17 результативных передач. Бразилец точно пропустит всю оставшуюся часть сезона и должен быть готов к началу предсезонной подготовки к следующему.

Соглашение между нападающим и "ПСЖ" истекает в 2025 году.