Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар в прямом эфире проиграл один миллион евро на сайте для онлайн-ставок.
Неймар проиграл миллион евро меньше чем за 2 часа в онлайн-казино
Находясь в процессе восстановления после операции на связках, форвард "ПСЖ" запустил прямой эфир и прямо в онлайн-режиме начал делать ставки. Футболист проиграл 1 миллион евро, и на это ему потребовалось меньше двух часов.
Его реакция на потерю денег, конечно же, тоже попала в эфир. Поняв, что он проиграл такую крупную сумму, Неймар не расстроился, а лишь пошутил над ситуацией, сымитировав плач под звуки музыкальной темы из фильма "Титаник".
Neymar é o rei do entretenimento até fazendo live slk, o cara é foda kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/EGV6C5ygP0— Portal do Neymar 🇧🇷 | Fan account (@portaldonjr) March 28, 2023
Неймар - частый участник покерных турниров, а также лицо многих мероприятий по этой карточной игре.
За 29 матчей текущего сезона Неймар успел отличиться 18 раз, а также отдать 17 результативных передач. Бразилец точно пропустит всю оставшуюся часть сезона и должен быть готов к началу предсезонной подготовки к следующему.
Соглашение между нападающим и "ПСЖ" истекает в 2025 году.
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