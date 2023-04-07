Валентина Фрадеграда - пышногрудая жена Боатенга и чемпионка Италии по кунг-фу

Знакомьтесь, Валентина Фрадеграда - жена полузащитника берлинской "Герты" Кевина-Принса Боатенга.
У 36-летнего Боатенга богатый послужной список. В разные годы полузащитник выступал за "Тоттенхэм", "Боруссию", "Портсмут", "Милан", "Айнтрахт", "Барселону", "Фиорентину", "Бешикташ" и вот оказался в берлинской "Герте" - клубе, в котором когда-то начинал в региональной лиге.
В личной жизни у футболиста тоже произошли изменения - немец развёлся с Мелиссой Сатте, которая в 2014 году родила ему сына Мэддокса-Принса.
Новая избранница полузащитника - 32-летняя итальянка Валентина Фрадеграда.
Девушка родилась в 1991 году в Бергамо и с самого детства была очень активным ребёнком. На протяжении двенадцати лет Валентина занималась балетом. Она выступала на сценах родного города и ездила с гастролями по городам Европы.
На днях девушка опубликовала в своём Instagram, где имеет более 3 млн подписчиков, серию фото, на которых позирует в притягательном синем купальнике в объятиях Боатенга. Фотографии собрали десятки тысяч лайков и восторженных комментариев.
Фрадеграда интересует аудиторию не только пышными формами, но и спортивными достижениями. Она пятикратная чемпионка Италии по кунг-фу. В какой-то момент она решила приостановить спортивную карьеру и стать бьюти блогером.
Начав вести блог в Instagram, Фрадеграда день за днём набирала популярность. Количество подписчиков росло очень быстро. Валентина рассказывала о секретах ухода за своим телом и волосами, а в 2018 году девушка устроила настоящую революцию, всего лишь перевернув свой купальник.
Модель завязала верхние бретельки вокруг тела, а нижние - затянула под грудью. Бикини, надетое "вверх ногами", приподняло и слегка увеличило грудь, представив её в выгодном свете.
Новый тренд мгновенно начал набирать популярность, примеру Валентины последовали многие звёзды, которые начали примерять на себя перевёрнутое бикини. Вместе с развитием бренда начал активно развиваться и блог Фрадеграды.
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