Валентина Фрадеграда - пышногрудая жена Боатенга и чемпионка Италии по кунг-фу

У 36-летнего Боатенга богатый послужной список. В разные годы полузащитник выступал за "Тоттенхэм", "Боруссию", "Портсмут", "Милан", "Айнтрахт", "Барселону", "Фиорентину", "Бешикташ" и вот оказался в берлинской "Герте" - клубе, в котором когда-то начинал в региональной лиге.

В личной жизни у футболиста тоже произошли изменения - немец развёлся с Мелиссой Сатте, которая в 2014 году родила ему сына Мэддокса-Принса.

Новая избранница полузащитника - 32-летняя итальянка Валентина Фрадеграда.

Девушка родилась в 1991 году в Бергамо и с самого детства была очень активным ребёнком. На протяжении двенадцати лет Валентина занималась балетом. Она выступала на сценах родного города и ездила с гастролями по городам Европы.