США направят 690 млн долларов на поддержку демократии в мире

Обращаясь к участникам встречи, проходящей преимущественно в формате видеоконференции, Байден сказал, что укрепление демократии является "важнейшим вызовом нашего времени". При этом он отметил обнадеживающие успехи за прошедший год, несмотря на войну России против Украины и напряженность в отношениях США с Китаем. "Сегодня мы можем с гордостью сказать, что демократии в мире становятся сильнее, а не слабее. Автократии в мире становятся слабее, а не сильнее. Это прямой результат работы всех нас", - заявил Байден.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский призвал участников "саммита за демократию" к поставкам вооружений Киеву. "Когда вспыхивает пожар, борцы с огнем не могут ждать месяцами, пока им предоставят пожарные машины, или соглашаться, что пожарные рукава должны быть обязательны для коротких дистанций. Так же это работает и на войне. Чем больше ограничений для тех, кто защищается, тем больше потерь и разрушений, потому что пламя агрессии не знает ограничений. Вот почему защита демократии должна иметь все оружие, которое будет надежно гарантировать поражение агрессора" - говорится в видеообращении главы государства.