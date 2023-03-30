Во время подготовки к заключительному этапу чемпионата мира по прыжкам с трамплина неудачно упал 18-летний словенский спортсмен Тай Экарт.
ВИДЕО ⟩ 18-летний словенский прыгун с трамплина пережил жуткое падение
18-летний словенский прыгун с трамплина пережил жуткое падение
Во время тренировки в четверг в Планице молодой словенский прыгун с трамплина потерял равновесие в воздухе, и избежать падения было уже невозможно.
Экарт, приземлившийся на очень большой скорости, избежал серьёзных травм. Его лыжи сломались пополам, и со стороны ситуация выглядела очень опасно, но врачи констатировали у молодого спортсмена лишь сотрясение мозга и ссадины. Кости чудом остались целыми.
Экарт считается одним из самых талантливых прыгунов с трамплина в мире в своей возрастной группе.
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