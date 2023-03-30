ВИДЕО ⟩ 18-летний словенский прыгун с трамплина пережил жуткое падение

Во время тренировки в четверг в Планице молодой словенский прыгун с трамплина потерял равновесие в воздухе, и избежать падения было уже невозможно.

Экарт, приземлившийся на очень большой скорости, избежал серьёзных травм. Его лыжи сломались пополам, и со стороны ситуация выглядела очень опасно, но врачи констатировали у молодого спортсмена лишь сотрясение мозга и ссадины. Кости чудом остались целыми.

Экарт считается одним из самых талантливых прыгунов с трамплина в мире в своей возрастной группе.