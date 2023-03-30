Сборная Латвии выступит на чемпионате мира без игроков из КХЛ

В этом сезоне в КХЛ выступали только два латвийских хоккеиста: вратарь "Амура" Янис Калниньш и нападающий "Адмирала" Николай Елисеев. Оба игрока были включены в заявку национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Ранее решение не приглашать в национальные команды игроков, выступающих в КХЛ, приняли хоккейные федерации Чехии, Швеции, Финляндии и Словакии.

Напомним, весной 2022 года Сейм принял поправки в закон о спорте, которыми запретил спортсменам и тренерам участвовать в соревнованиях в России и Беларуси. Федерация хоккея Латвии заблокировала переход игроков и пригрозила им исключением из сборной.

Чемпионат мира 2023 года, который изначально был запланирован в России, пройдёт с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Сборные России и Беларуси отстранены от турнира.