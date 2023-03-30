Видео ⟩ Все больше граждан Беларуси покидают Латвию, оставляя своих питомцев в приютах

Оксана Бондаре, руководитель приюта для животных в Даугавпилсе, заметила, что некоторых животных оставляют граждане Беларуси. Сами объясняют, что переезжают в Беларусь.

"Люди уже довольно интенсивно уезжают, в основном, насколько я понимаю, в Беларусь", - сказала руководитель приюта для животных.

Даже время ковида не улучшило ситуацию в приюте для животных, потому что животные, взятые во время пандемии, теперь вернулись.

В муниципалитете говорят, что помочь не могут, потому что в компетенции думы только бездомные животные, а значит, что хозяину самому приходится думать о том, где оставить своего домашнего питомца.

Видео: Сюжет программы Dienas ziņas (на латышском языке)