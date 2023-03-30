Даугавпилсский приют для животных близок к отчаянию - он переполнен, сообщает передача Dienas ziņas. Хотя приют для животных рассчитан только на 20 собак и 30 кошек, в настоящее время в нем содержится около 60 собак и 140 кошек.
Видео ⟩ Все больше граждан Беларуси покидают Латвию, оставляя своих питомцев в приютах
Все больше граждан Беларуси покидают Латвию, оставляя своих питомцев в приютах
Оксана Бондаре, руководитель приюта для животных в Даугавпилсе, заметила, что некоторых животных оставляют граждане Беларуси. Сами объясняют, что переезжают в Беларусь.
"Люди уже довольно интенсивно уезжают, в основном, насколько я понимаю, в Беларусь", - сказала руководитель приюта для животных.
Даже время ковида не улучшило ситуацию в приюте для животных, потому что животные, взятые во время пандемии, теперь вернулись.
В муниципалитете говорят, что помочь не могут, потому что в компетенции думы только бездомные животные, а значит, что хозяину самому приходится думать о том, где оставить своего домашнего питомца.
Видео: Сюжет программы Dienas ziņas (на латышском языке)
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