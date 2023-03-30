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США: Россия предлагает Пхеньяну продукты в обмен на оружие

rus.tvnet.lv
США: Россия предлагает Пхеньяну продукты в обмен на оружие
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Северная Корея
Северная Корея Фото: AP/Scanpix

У США есть новые доказательства того, что Россия снова пытается получить оружие из Северной Кореи, чтобы активизировать войну против Украины. На этот раз Пхеньяну будет предложено продовольствие, заявили в Белом доме.

"Нам известно, что Россия намеревается отправить делегацию в Северную Корею и предлагает ей продовольствие в обмен на боеприпасы", - заявил заявил на пресс-конференции представитель США Джон Кирби.

"В рамках предлагаемого соглашения Россия могла бы получить из Пхеньяна более двух десятков видов вооружений и боеприпасов", - уточнил Джон Кирби.

Вашингтон ранее рассекретил разведданные, свидетельствующие о том, что летом Иран продал России сотни боевых беспилотников, а ЧВК "Вагнер" получала оружие из Северной Кореи.

По словам Кирби, США внимательно следят за развитием ситуации и предполагаемой сделкой.

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