У США есть новые доказательства того, что Россия снова пытается получить оружие из Северной Кореи, чтобы активизировать войну против Украины. На этот раз Пхеньяну будет предложено продовольствие, заявили в Белом доме.
США: Россия предлагает Пхеньяну продукты в обмен на оружие
США: Россия предлагает Пхеньяну продукты в обмен на оружие
"Нам известно, что Россия намеревается отправить делегацию в Северную Корею и предлагает ей продовольствие в обмен на боеприпасы", - заявил заявил на пресс-конференции представитель США Джон Кирби.
"В рамках предлагаемого соглашения Россия могла бы получить из Пхеньяна более двух десятков видов вооружений и боеприпасов", - уточнил Джон Кирби.
Вашингтон ранее рассекретил разведданные, свидетельствующие о том, что летом Иран продал России сотни боевых беспилотников, а ЧВК "Вагнер" получала оружие из Северной Кореи.
По словам Кирби, США внимательно следят за развитием ситуации и предполагаемой сделкой.
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