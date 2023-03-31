"Взяли в заложники": что говорят об аресте журналиста WSJ

Некоторые журналисты полагают, что Эвана Гершковича задержали для того, чтобы обменять его на кого-то из российских граждан, находящихся под арестом за рубежом. Журналист Александр Плющев допустил, что корреспондента WSJ могут использовать "для обменов на "своих" для Путина россиян, попавшихся на Западе". "Очень надеюсь, что все западные редакции, чьи журналисты все еще продолжали работать в России, уже готовят срочную эвакуацию своих сотрудников", - пишет Плющев.

Журналист Дмитрий Колезев, с которым Эван Гершкович говорил перед отъездом в Екатеринбург, в беседе с DW рассказал, что корреспондент WSJ хотел попасть на пункт вербовки ЧВК "Вагнер" и написать репортаж о том, как "такой либеральный город как Екатеринбург переживает войну". По словам Колезева, Гершкович искал для интервью контакты руководства "Ельцин-центра" и руководства одного из оборонных предприятий в Свердловской области. Собеседник DW также считает, что власти РФ будут пытаться обменять Гершковича на кого-то из россиян. "Эта история будет решаться на уровне Лаврова и Блинкена, если не Путина и Байдена. Какие обвинения ему (Гершковичу - Ред.) будут предъявлять, неважно. Понятно, что его взяли как заложника - для торга и для обмена", - уверен Колезев.