Блестящие пасхальные яйца как из сказки? Пожалуйста!

Нора, более известная в мире кулинарии как MS.SVECE, поделилась в социальных сетях неописуемо красиво раскрашенными яйцами, которые выглядят совсем как из сказки.

Белые куриные яйца Нора красила в красном вине - причем, как она сама отмечает, в самом дешевом, что удалось найти в магазине.

Способ приготовления:

Промойте белые куриные яйца, а затем залейте их красным вином и варите 10 минут. Оставьте на ночь в вине, чтобы цвет стал интенсивнее и появились "искорки". С утра достаньте яйца из кастрюли, промойте, но не протирайте, а просто дайте им высохнуть. И сказочно красивый результат ваш!

Инструкция Норы наглядно: