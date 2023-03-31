Темные, как ночь, с радужными искорками, похожими на звезды в небе. Для тех, кто ищет новые варианты раскрашивания пасхальных яиц непривычными и необычными способами - просим!
Блестящие пасхальные яйца как из сказки? Пожалуйста!
Блестящие пасхальные яйца как из сказки? Пожалуйста!
Нора, более известная в мире кулинарии как MS.SVECE, поделилась в социальных сетях неописуемо красиво раскрашенными яйцами, которые выглядят совсем как из сказки.
Белые куриные яйца Нора красила в красном вине - причем, как она сама отмечает, в самом дешевом, что удалось найти в магазине.
Способ приготовления:
- Промойте белые куриные яйца, а затем залейте их красным вином и варите 10 минут.
- Оставьте на ночь в вине, чтобы цвет стал интенсивнее и появились "искорки".
- С утра достаньте яйца из кастрюли, промойте, но не протирайте, а просто дайте им высохнуть.
- И сказочно красивый результат ваш!
Инструкция Норы наглядно:
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