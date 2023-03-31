Джорджина Родригес случайно рассказала о самом неожиданном месте, где у них был секс с Роналду

Об этом испанская модель случайно проговорилась во втором сезоне реалити-шоу "Я - Джорджина". Она рассказывала об одной из своих татуировок на руках: "Я не стала купаться на пляже, но после возвращения домой Криш сказал мне пойти в спа. Меня очень раздражало, что я находилась там с поднятыми руками, чтобы они не намокли. Я устала держать руки вот так".

А после её друг Иван пошутил, что она могла бы заняться любовью с футболистом дома, а не в спа-салоне. Тогда девушка выпалила: "Нет, мы сделали это там". Осознав свою ошибку, Родригес засмущалась и замолчала.

Джорджина Родригес познакомилась с легендарным форвардом, когда он играл за "Реал" в 2016 году. Она работала консультантом в бутике Gucci в Мадриде, где они впервые встретились с португальцем.

Второй сезон "Я - Джорджина" - самый откровенный для модели. Он связан с годом, когда Джорджина Родригес и Криштиану потеряли новорожденного ребёнка. Шоу является самым просматриваемым на Netflix в Испании.

С недавних пор Роналду вместе с семьёй проживает в Саудовской Аравии - спортсмен подписал контракт с местным футбольным клубом "Аль-Наcр". В стране существует запрет на проживание мужчин под одной крышей с незамужними девушками, но для знаменитого футболиста, который официально всё ещё не состоит в браке с Джорджиной, власти сделали исключение.