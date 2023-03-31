Игрок сборной Аргентины сделал татуировку на животе с изображением Месси

На большой татуировке изображен Месси с Кубком мира и эмблемой аргентинской федерации с тремя звездами. На заднем плане также изображен Месси с поднятыми к небу руками и надписью: "Как мне докажут, что магии не существует?", а также дата финального матча с Францией (18.12.2022).

Месси уже отреагировал на поступок партнёра по сборной. "Я видел много удивительных вещей, которые делали в честь нашей победы на чемпионате мира. Но то, что сделал такой друг, как Нико Отаменди - это нечто большее, чем особенное. Большое спасибо", - цитирует семикратного обладателя "Золотого мяча" издание Marca.

Добавим, что это не первая татуировка Отаменди. Спину аргентинского защитника покрывают изображение Рагнара Лодброка - главного героя сериала "Викинги", Томаса Шелби из "Острых картуз" и Уолтера Вайта из "Пуститься берега".

На чемпионате мира в Катаре Месси провёл 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.