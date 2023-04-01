Сколько зарабатывают лучшие футбольные тренеры мира?

Издание L’Equipe опубликовало рейтинг футбольных тренеров с самыми высокими зарплатами.
На первом месте расположился аргентинский специалист мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. Он получает около 34 миллиона евро в год.
Значительно ему уступают наставники двух грандов английского футбола. У Пепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" зарплата 22,4 млн евро в год, а у Юргена Клоппа из "Ливерпуля" - 17,8 млн.
Топ самых высокооплачиваемых тренеров (зарплаты указаны за год):
- Диего Симеоне ("Атлетико") - 34 млн евро
- Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") - 22,4 млн евро
- Юрген Клопп ("Ливерпуль") - 17,8 млн евро
- Грэм Поттер ("Челси") - 13,5 млн евро
- Массимилиано Аллегри ("Ювентус") - 12,8 млн евро
- Томас Тухель ("Бавария") - 12 млн евро
- Карло Анчелотти ("Реал") - 11 млн евро
- Симоне Индзаги ("Интер") - 10 млн евро
- Жозе Моуринью ("Рома") - 9,2 млн евро
- Хаби Алонсо ("Байер") - 5 млн евро
- Нико Ковач ("Вольфсбург") - 4 млн евро
- Хави ("Барселона") - 3,8 млн евро
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