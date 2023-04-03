ВИДЕО ⟩ Разгром "Лиепаи" и первая победа "Даугавпилса"

Первую победу в этом сезоне одержал "Даугавпилс", который на своём поле обыграл "Супер Нову" со счётом 3:0.

Счёт на 27-й минуте открыл Валерий Лизунов, который головой отправил мяч в сетку после розыгрыша углового. На 77-й минуте азербайджанский полузащитник Рамин Насирли отправил мяч в ворота, пробив между ног вратаря "Супер Новы". Окончательный счёт на табло в компенсированное арбитром время установил ивуариец Исмаэль Дьоманде.

С таким же счётом "Рига" на выезде обыграла "Лиепаю", забив все мячи в первом тайме. Сначала на 10-й минуте отличился серб Милош Йойич, а менее двух минут спустя Марко Регжа во второй раз огорчил хозяев. На 45-й минуте Марко Дабро сделал счёт 3:0 - сначала хорват угодил в штангу, но на добивании был точен.