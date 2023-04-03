ВИДЕО ⟩ Разгром "Лиепаи" и первая победа "Даугавпилса"

Предлагаем вам ознакомиться с результатами матчей третьего тура чемпионата Латвии по футболу.
Первую победу в этом сезоне одержал "Даугавпилс", который на своём поле обыграл "Супер Нову" со счётом 3:0.
Счёт на 27-й минуте открыл Валерий Лизунов, который головой отправил мяч в сетку после розыгрыша углового. На 77-й минуте азербайджанский полузащитник Рамин Насирли отправил мяч в ворота, пробив между ног вратаря "Супер Новы". Окончательный счёт на табло в компенсированное арбитром время установил ивуариец Исмаэль Дьоманде.
С таким же счётом "Рига" на выезде обыграла "Лиепаю", забив все мячи в первом тайме. Сначала на 10-й минуте отличился серб Милош Йойич, а менее двух минут спустя Марко Регжа во второй раз огорчил хозяев. На 45-й минуте Марко Дабро сделал счёт 3:0 - сначала хорват угодил в штангу, но на добивании был точен.
Без сюрпризов завершился поединок между "Елгавой" и RFS, в котором рижане добились победы со счётом 2:0. Счёт в конце первого тайма открыл защитник Виталий Ягодинский, а на 72-й минуте Андрей Илич поставил точку в матче и принёс рижанам первую победу в текущем сезоне.
Первые три очка в нынешнем сезоне заработала также "Валмиера" - действующий чемпион на выезде разгромил "Ауду" со счётом 4:0. Дублем в составе победителей отметился сенегальский футболист Джибрил Гейе, по голу забили Ингарс Пулис и бразилец Руан Рибейро.
В последнем матче третьего тура "Метта" на выезде одержала победу над "Тукумсом" - 2:1. Счёт на 70-й минуте открыл Кристофер Рекис, но всего две минуты спустя Фаустас Степонавичюс восстановил равновесие на табло. Победу "Метте" за пять минут до конца основного времени красивым ударом принёс Зураб Рухадзе.
В 4-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 5-7 апреля, "Елгава" на своём поле сыграет с "Супер Новой", RFS с "Лиепаей", "Валмиера" с "Тукумсом", "Рига" с "Аудой", а "Метта" с "Даугавпилсом".
Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.
Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:
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