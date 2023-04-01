Скончался родившийся в Латвии врач сборной США по хоккею Нагобадс. Ему был 101 год

За время своей профессиональной карьеры Нагобадс был врачом в пяти олимпийских хоккейных командах США, 15 хоккейных сборных США и шести юниорских сборных США.

Нагобадс как врач помогал сборной США по хоккею, которая одержала победу на Олимпиаде в 1980-м году и совершила практически невозможное, обыграв на то время очень сильную сборную СССР. Нагобадс был важным помощником главного тренера Херберта Брукса в победе, которая получила название "Чудо на льду".

Кроме того, Нагобадс принимал участие в американском комитете по безопасности хоккея и инвентаря, а также активно работал в медицинском комитете Международной хоккейной лиги (IHL).

За значительный вклад в популяризацию хоккея в мире в 2003 году Нагобадс получил награду Международной федерации хоккея на льду, став первым человеком из Северной Америки, получившим эту награду. В 2010 году он был принят в Зал хоккейной славы США.

Будучи врачом хоккейной команды Миннесотского университета с 1958 по 1992 год, Нагобадс помог этой команде принять участие в трёх важных международных хоккейных турнирах.

Родившийся в Риге в 1921 году Нагобадс получил образование в Латвийском университете и Гиссенском университете, а степень доктора медицины он получил в Тюбингенском университете во Франкфурте.