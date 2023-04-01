Ушёл из жизни пионер латвийского регби Марис Шмитс

В ночь на 1 апреля скончался один из пионеров латвийского регби Марис Шмитс, сообщает Латвийская федерация регби.
Шмитс начал заниматься регби более 50 лет назад - в декабре 1971 года.
Когда появилась возможность объединить лучших регбистов Латвии в команде RAF, именно Шмитс стал главным тренером клуба, и в последующие 20 лет елгавский клуб был сильнейшим в Латвии.
Долгое время Шмитс был президентом регбийно-футбольного клуба RAF.
После восстановления независимости Латвии Шмитс много лет занимал должность директора стадиона Латвийского университета.
Он с неиссякаемой энергией заботился о сохранении истории латвийского регби и был основателем "Латвийского общества регби".
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