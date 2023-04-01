Ушёл из жизни пионер латвийского регби Марис Шмитс

Шмитс начал заниматься регби более 50 лет назад - в декабре 1971 года.

Когда появилась возможность объединить лучших регбистов Латвии в команде RAF, именно Шмитс стал главным тренером клуба, и в последующие 20 лет елгавский клуб был сильнейшим в Латвии.

Долгое время Шмитс был президентом регбийно-футбольного клуба RAF.

После восстановления независимости Латвии Шмитс много лет занимал должность директора стадиона Латвийского университета.

Он с неиссякаемой энергией заботился о сохранении истории латвийского регби и был основателем "Латвийского общества регби".