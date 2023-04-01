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Председателем Крестьянского союза Латвии избран Виктор Валайнис

rus.tvnet.lv/LETA
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Виктор Валайнис
Виктор Валайнис Фото: Edijs Pālens/LETA

Делегаты проходящего сегодня в Елгаве съезда Крестьянского союза Латвии (КСЛ) избрали председателем партии руководителя фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме Виктора Валайниса.

В ходе открытого голосования Валайнис был единогласно избран на должность председателя КСЛ.

Первым заместителем председателя КСЛ избран прежний глава партии Арманд Краузе, вторым заместителем - председатель комиссии Сейма по делам госуправлению и самоуправлений Дайга Миериня.

Как сообщалось, прежний председатель КСЛ, секретарь Сейма и депутат Арманд Краузе решил не выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя партии.

КСЛ - одна из старейших политических партий Латвии, в ее рядах состоят 1350 членов. КСЛ и ЛСДРП образуют политическое объединение СЗК, которое подписало договор о сотрудничестве с партией "Латвии и Вентспилсу".

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