Председателем Крестьянского союза Латвии избран Виктор Валайнис

В ходе открытого голосования Валайнис был единогласно избран на должность председателя КСЛ.

Первым заместителем председателя КСЛ избран прежний глава партии Арманд Краузе, вторым заместителем - председатель комиссии Сейма по делам госуправлению и самоуправлений Дайга Миериня.

Как сообщалось, прежний председатель КСЛ, секретарь Сейма и депутат Арманд Краузе решил не выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя партии.

КСЛ - одна из старейших политических партий Латвии, в ее рядах состоят 1350 членов. КСЛ и ЛСДРП образуют политическое объединение СЗК, которое подписало договор о сотрудничестве с партией "Латвии и Вентспилсу".