Питьевая вода - жидкое золото Латвии. Скоро ее будут экспортировать в Африку

Инициатором строительства водного терминала на территории Лиепайской особой экономической зоны выступила компания Eipu - в его правление входит местный предприниматель Кристс Григис, но настоящие бенефициары зарегистрированы на Кипре.

Экспорт питьевой воды из Латвии будет осуществлен впервые. Если другие страны экспортируют нефть или газ, то наше жидкое золото - это питьевая вода.

Африка, Ближний Восток и другие жаркие регионы станут конечными получателями воды. Такой же, что течет из-под крана в Лиепае.

"В мире есть регионы - и мы видим это все больше и больше - где питьевая вода является большой проблемой. Это жаркие регионы, куда предполагается притащить какие-то куски льда из Антарктиды, например Австралии, и там их растопить и тому подобное", - сказал управляющий Лиепайской специальной экономической зоной Улдис Хмелевскис.

Во многом этот проект стал возможен благодаря инвестициям последних лет на территории Лиепайского порта - были построены как новые причалы, так и углубленные судоходные пути.