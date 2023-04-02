Джошуа в невзрачном стиле победил Франклина и бросил вызов Тайсону Фьюри

Это первая победа для 33-летнего Джошуа после двух поражений подряд от украинца Александра Усика. Франклин потерпел второе подряд поражение, предыдущее тоже было решением судей в поединке с Диллианом Уайтом.

После победы Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри: "Я стараюсь делать то, что хотят болельщики. Они хотят Фьюри? Что ж, мяч на его стороне. Для меня было бы честью боксировать за титул WBC в супертяжёлом весе. Где бы вы ни были, если вы слышите, вы знаете моего менеджера, вы знаете, где нас найти", - сказал Джошуа в интервью.