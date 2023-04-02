Джошуа в невзрачном стиле победил Франклина и бросил вызов Тайсону Фьюри

В ночь на 2 апреля в Лондоне на стадионе "O2" прошёл боксёрский турнир, главным событием которого стал бой в тяжёлом весе между британцем Энтони Джошуа и американцем Джермейном Франклином.
Бой продлился все 12 запланированных раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Джошуа - 118-111, 117-111, 117-111.
Это первая победа для 33-летнего Джошуа после двух поражений подряд от украинца Александра Усика. Франклин потерпел второе подряд поражение, предыдущее тоже было решением судей в поединке с Диллианом Уайтом.
Примечательно, что после гонга между командами боксёров едва не началась драка - успели остановиться.
STILL GOING AT IT AFTER THE BELL 🤯#JoshuaFranklin LIVE on DAZN now pic.twitter.com/9XZhGx6r2c— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 1, 2023
Джошуа одержал 25-ю победу в 28 поединках в профессиональном боксе. На его счету три поражения. Франклин потерпел второе поражение при 21 победе.
После победы Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри: "Я стараюсь делать то, что хотят болельщики. Они хотят Фьюри? Что ж, мяч на его стороне. Для меня было бы честью боксировать за титул WBC в супертяжёлом весе. Где бы вы ни были, если вы слышите, вы знаете моего менеджера, вы знаете, где нас найти", - сказал Джошуа в интервью.
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