Ринкевич: Польша не обсуждала с Латвией создание нового экономического сообщества

Об идее создания такого сообщества в Восточной и Центральной Европе с участием Украины и Румынии 28 марта в Бухаресте заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как отметил Ринкевич, поскольку Польша пока не обращалась к Латвии, он не может комментировать детали заявления польского премьера. Министр подчеркнул, что в Европейском союзе существует множество взаимодополняющих форматов сотрудничества - Совет государств Балтийского моря, формат стран Балтии и Скандинавии, Инициатива трех морей.

"Мы также целенаправленно работаем над развитием оси север-юг, включая крупные инфраструктурные проекты, особенно в транспортной, энергетической и цифровой сферах. Мы готовы обсуждать новые идеи, выдвигаемые нашими друзьями и союзниками", - сказал министр иностранных дел.

Ранее, выступая на прошлой неделе в Гейдельбергском университете, Моравецкий изложил свое видение будущего ЕС, подчеркнув важную роль государств в противовес усилиям блока по федерализации.

"Никто лучше национальных государств не защитит свободу наций, их культуру, социальную, экономическую, политическую и военную безопасность", - подчеркнул глава польского правительства, добавив, что "другие системы иллюзорны или утопичны".

В Бухаресте Моравецкий заявил, что польско-румынское сотрудничество должно развиваться в треугольнике с Украиной, что будет способствовать инвестициям и разработке военно-стратегических планов в будущем, а также созданию "нового экономического сообщества в регионе Центральной и Восточной Европы".