Провалился под лед: в Смилтенском крае в пруду у дома утонул мужчина

В субботу в Смилтенском крае в замерзшем пруду погиб человек, который пошел на лед рыбачить, сообщает агентство LETA.
Вечером в субботу Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в Бломскую волость Смилтенского края, где человек пошел рыбачить на лед пруда у дома и не вернулся. Во время поисков в водоеме человек был обнаружен, вытащен из воды и передан медикам Службы неотложной медицинской помощи, которые констатировали смерть.
Всего в этом году VUGD вытащила из воды уже 22 погибших человека.
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