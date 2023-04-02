Провалился под лед: в Смилтенском крае в пруду у дома утонул мужчина

Вечером в субботу Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов в Бломскую волость Смилтенского края, где человек пошел рыбачить на лед пруда у дома и не вернулся. Во время поисков в водоеме человек был обнаружен, вытащен из воды и передан медикам Службы неотложной медицинской помощи, которые констатировали смерть.