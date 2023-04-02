Фото и видео ⟩ Россияне обстреляли Константиновку: погибли по меньшей мере шесть человек

"Российские военные сегодня утром обстреляли центральную часть города. Многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома", - сообщил Кириленко.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что повреждены повреждены 16 многоквартирных домов, восемь частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой инспекции, газовые трубы, три автомобиля.

Ермак также сообщил, что по последним данным погибли по меньше мере шесть человек, еще восемь - ранены.