В Украине от полученных в бою ранений скончался четырёхкратный чемпион мира по кикбоксингу

Вечером в пятницу от ранений, полученных в результате боёв против российской армии в Украине, скончался четырёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов, сообщил в субботу мэр города Ивано-Франковск.
"Непоправимая потеря для Ивано-Франковской громады. Ночью от полученных травм в бою в госпитале скончался Виталий Меринов. У него осталась жена и двухлетняя дочь. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память Герою", - написал Марцинкив.
По словам Марцинкив, Меринов также занимал должность члена исполнительного комитета городской думы.
"В одном из боев он получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Меринов выздоровел, вернулся на фронт и защищал Украину до последнего вздоха", - отметил мэр города.
Vitalii Merinov, 4-time world kickboxing champion who defended his beloved #Ukraine, was killed Fri. And yet the #Olympic committee tells Russians don't worry about killing Ukrainian athletes - come & compete. R.I.P & love to his wife & 2-year old daughter https://t.co/CLAKC6q97J pic.twitter.com/nllyswgUy5— Glasnost Gone (@GlasnostGone) April 2, 2023
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