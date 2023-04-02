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В Украине от полученных в бою ранений скончался четырёхкратный чемпион мира по кикбоксингу

TVNET rus.tvnet.lv
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Виталий Меринов
Виталий Меринов Фото: Ekrānuzņēmumus no Twitter

Вечером в пятницу от ранений, полученных в результате боёв против российской армии в Украине, скончался четырёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов, сообщил в субботу мэр города Ивано-Франковск.

"Непоправимая потеря для Ивано-Франковской громады. Ночью от полученных травм в бою в госпитале скончался Виталий Меринов. У него осталась жена и двухлетняя дочь. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память Герою", - написал Марцинкив.

По словам Марцинкив, Меринов также занимал должность члена исполнительного комитета городской думы.

"В одном из боев он получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Меринов выздоровел, вернулся на фронт и защищал Украину до последнего вздоха", - отметил мэр города.

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