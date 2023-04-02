ГЛАВНОЕ ЗА 2 АПРЕЛЯ ⟩ Новая партия Барташевича, ГЭС открыла шлюзы и хочет ли Росликов победы Украины?

Сервис по доставке продуктов питания Bolt Market при сотрудничестве с предприятием Latvijas maiznieks открыл в Риге онлайн-пекарню и предлагает жителям каждое утро заказывать в мобильном приложении Bolt Food свежеиспеченный хлеб и булочки с доставкой в течение получаса, сообщает агентство LETA.

За рубежом:

Александр Лукашенко, удерживающий пост президента Беларуси, выступил с ежегодным обращением к народу и парламенту спустя несколько дней после заявления российского президента о планах размещения в этой стране тактического ядерного оружия.

В середине марта бывшего школьного директора с большим стажем Инге Пуллат приговорили почти к 16 годам тюрьмы за жестокое убийство. Хотя решение еще не вступило в силу и очевидно, что женщина его обжалует, родственники убитой ею Майе считают, что, если бы полиция более серьезно отнеслась к поданным заявлениям, убитая могла бы быть среди нас и сегодня.

В субботу в зоне захоронения урн на кладбище Раади в Тарту собралось много людей, чтобы проститься с эстонским бойцом Иво Юраком, который погиб в бою в Украине седьмого марта, пишет Rus.Postimees.

Мотоциклы советских времен - страсть украинского солдата Павла Черненко, который закупает и снаряжает их для фронта. Однако, чтобы Павлу удалось это сделать, потребовалась помощь латвийского хирурга Олафа Либерманиса, сообщает передача Panorāma.