Подходят к концу выходные. Для тех, кто провел этот солнечный день на природе и не следил за событиями, RUS TVNET собрал все самые главные новости за воскресенье, 2 апреля.
ГЛАВНОЕ ЗА 2 АПРЕЛЯ ⟩ Новая партия Барташевича, ГЭС открыла шлюзы и хочет ли Росликов победы Украины?
Новости Латвии:
В воскресенье, 2 апреля, 217 жителей Резекне создали новую политическую партию "Вместе для Латвии" (Kopā Latvijai), председателем которой был избран мэр Резекне Александр Барташевич, исключенный из "Согласия".
90% произведенного в Латвии текстиля идет на экспорт. Большая часть продукции попадает на европейский рынок, однако экспорт в Россию в 2022 году снизился только на 4%. В Россию латвийские товары попадают окружными путями: поставщики - в Армении, Грузии, Казахстане, еще недавно - и в Беларуси. Что из латвийских товаров в прошлом году попало в страну-агрессор и откроют ли показатели 2023 года идентичную картину?
В эфире "Кто вам платит?" прозвучал вопрос читателя, оставленный в комментариях на канале RUS TVNET в Telegram: "Почему Алексей Росликов последовательно транслирует пророссийские нарративы? Желает ли он победы Украине с полным освобождением ее территории от российских оккупантов?".
В среду, 29 марта, в Риге на несколько часов было осложнено движение. На улице Дунтес перевернулся грузовик, заблокировав несколько полос, сообщает передача Degpunktā.
В конце недели после того, как приток воды к Плявиньской гидроэлектростанции (ГЭС) превысил количество воды, используемой для производства электроэнергии, были открыты шлюзы водосброса, через который спускается вода, не использующаяся для производства электроэнергии, сообщает агентство LETA.
Сервис по доставке продуктов питания Bolt Market при сотрудничестве с предприятием Latvijas maiznieks открыл в Риге онлайн-пекарню и предлагает жителям каждое утро заказывать в мобильном приложении Bolt Food свежеиспеченный хлеб и булочки с доставкой в течение получаса, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
Александр Лукашенко, удерживающий пост президента Беларуси, выступил с ежегодным обращением к народу и парламенту спустя несколько дней после заявления российского президента о планах размещения в этой стране тактического ядерного оружия.
В середине марта бывшего школьного директора с большим стажем Инге Пуллат приговорили почти к 16 годам тюрьмы за жестокое убийство. Хотя решение еще не вступило в силу и очевидно, что женщина его обжалует, родственники убитой ею Майе считают, что, если бы полиция более серьезно отнеслась к поданным заявлениям, убитая могла бы быть среди нас и сегодня.
В субботу в зоне захоронения урн на кладбище Раади в Тарту собралось много людей, чтобы проститься с эстонским бойцом Иво Юраком, который погиб в бою в Украине седьмого марта, пишет Rus.Postimees.
Мотоциклы советских времен - страсть украинского солдата Павла Черненко, который закупает и снаряжает их для фронта. Однако, чтобы Павлу удалось это сделать, потребовалась помощь латвийского хирурга Олафа Либерманиса, сообщает передача Panorāma.
Американская газета Washington Post совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей обнаружила документы, которые могут доказывать финансовые связи российского олигарха Романа Абрамовича и президента России Владимира Путина. Об этом пишет Русская служба BBC.
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Что действительно происходит на секс-вечеринках, кто на самом деле туда ходит и как узнать, на какую вечеринку точно не стоит идти? Читай дальше и узнай обо всем, что происходит прямо здесь, у соседей.
Проживающая в Малайзии 83-летняя женщина умерла, а ее муж находится в коме после того, как они съели рыбу фугу, не зная, что в ней содержатся смертельные токсины, сообщает портал Insider.
В ночь на 2 апреля в Лондоне на стадионе "O2" прошёл боксёрский турнир, главным событием которого стал бой в тяжёлом весе между британцем Энтони Джошуа и американцем Джермейном Франклином.
41-летний музыкант из Нидерландов Джонатан Джейкоб Мейер из Гааги обвиняется в нарушении законов донорства спермы. На нидерландца подали в суд, чтобы заставить его прекратить заниматься донорством спермы, пишет портал Vice.
Вечером в пятницу от ранений, полученных в результате боёв против российской армии в Украине, скончался четырёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов, сообщил в субботу мэр города Ивано-Франковск.
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