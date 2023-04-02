В понедельник усилится облачность; возможен снег

Самым солнечным день будет в Курземе. Северный ветер усилится в порывах до 11-16 метров в секунду, температура воздуха составит 0...+5 градусов.

В Риге солнце будет временами скрываться за облаками, вечером возможен небольшой снег. Порывы северного ветра составят 15 метров в секунду, температура воздуха - до +3 градусов.

Галерея: Амата во время паводков