Пн, 3.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В понедельник усилится облачность; возможен снег

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Первые цветы в рижских парках
Первые цветы в рижских парках Фото: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник, 3 апреля, в Латвии увеличится облачность, местами ожидается небольшой снег - в основном в Видземе и Латгале, прогнозируют синоптики.

Самым солнечным день будет в Курземе. Северный ветер усилится в порывах до 11-16 метров в секунду, температура воздуха составит 0...+5 градусов.

В Риге солнце будет временами скрываться за облаками, вечером возможен небольшой снег. Порывы северного ветра составят 15 метров в секунду, температура воздуха - до +3 градусов.

Галерея: Амата во время паводков

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх