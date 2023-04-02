Российский суд приостановил работу школы для детей западных дипломатов

Школу посещают дети американских, британских и канадских дипломатов.

Такое решение суд принял по результатам проверки, проведенной прокуратурой 28 февраля. В ходе проверки было установлено, что в школе отсутствуют "дополнительные общеобразовательные программы на основе программ обучения Международного бакалавриата и образовательных стандартов Common Core State Standart".

Прокуратура также заявила, что у педагогов нет всех необходимых документов, которые подтверждают их квалификацию.

Адвокаты школы заявляют, что нарушений не было, а директор школы заявил, что школа уже работает над соблюдением лицензионных требований.

В школе учатся 1200 детей в возрасте от 4 до 18 лет. Школа была основана в 1949 году посольствами США, Великобритании и Канады, и до сих пор ее посещают дети дипломатов из этих стран.

Как сообщается на сайте школы, стоимость обучения составляет от 1,6 млн рублей до 2,5 млн рублей в год в зависимости от класса.