Фото ⟩ Тысячи поляков вышли на демонстрацию в защиту репутации Иоанна Павла II

Демонстрация в Варшаве была организована католическими организациями при поддержке правительства и правящей партии "Право и справедливость" и приурочена к годовщине смерти Иоанна Павла II.

Иоанн Павел II (настоящее имя Кароль Юзеф Войтыла) был главой Римско-католической церкви Польши с 1978 года до своей смерти в 2005 году.

"Как каждый честный человек защищает своих детей, отца и мать, вся Польша защищает Иоанна Павла II", - гласил один из плакатов демонстрантов.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий написал в Twitter, что необходимо защищать правду, а лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский пообещал защищать честь и доброе имя Иоанна Павла II.

"Мы благодарим Бога за этот неизмеримый дар, которым польский священнослужитель был и остается для Церкви, Польши и мира", - написал Качиньский в письме правящей партии.

В воскресенье в Лодзи памятник Иоанну Павлу II покрасили красной краской и оставили на нем надпись Maxima Culpa, которая является отсылкой к одноименной книге голландской журналистки Эке Овербек, недавно изданной в Польше.

В книге, а также в расследовании, проведенном частным телеканалом TVN, утверждается, что Иоанн Павел II, будучи архиепископом Краковским, знал о педофилии, но скрывал это.

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