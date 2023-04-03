Фото ⟩ Сдан в эксплуатацию путепровод на Саркандаугаве: на днях его откроют для движения

В Риге 31 марта сдан в эксплуатацию Саркандаугавский путепровод над железнодорожной веткой Рига - Скулте, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис в Twitter.
Кирсис добавил, что путепровод планируется открыть для движения еще до Пасхи.
Строительство путепровода было начато 30 марта 2020 года, а завершено 15 декабря прошлого года. Ранее его планировалось открыть для движения в ноябре 2022 года, потом - в конце 2022 года, но затем открытие было перенесено на март этого года.
Новый путепровод вместе с Восточной магистралью является важным элементом регулирования транспортных потоков в столице.
Длина нового путепровода без съездов составляет 454,4 метра. Он состоит из семи отдельных пролетных конструкций в обоих направлениях и двух соединений - с проспектом Виестура и улицей Твайка. Во время теста на нагрузку специалисты замерили прогибы путепровода и сравнили их с теоретическим расчетом. Также был проведен общий осмотр конструкций пролетов.
Общая стоимость строительства составила почти 42 млн евро. Строительные работы выполнило объединение Personu apvienība OTC.
FOTO: Проверка загруженности Саркандаугавского путепровода
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