ВИДЕО ⟩ На турнире в Литве у боксёра отобрали флаг Украины

1 апреля вечером в Каунасе состоялся международный турнир по боксу, победителем которого (в весовой категории до 63,5 кг) стал украинец Данило Заморило.
В финальном поединке украинский боксёр победил представителя Казахстана Султана Муссинова, а на церемонию награждения 21-летний Заморило вышел с флагом Украины на плечах. Однако спустя несколько минут организаторы попросили спортсмена убрать флаг.
В СМИ отмечают, что организаторы турнира просто придерживались протокола, согласно которому никому нельзя находиться с флагом на пьедестале почёта.
Официально причину такого поступка организаторы никак не прокомментировали.
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