Пн, 3.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

ВИДЕО ⟩ На турнире в Литве у боксёра отобрали флаг Украины

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Ekrānuzņēmums

1 апреля вечером в Каунасе состоялся международный турнир по боксу, победителем которого (в весовой категории до 63,5 кг) стал украинец Данило Заморило.

В финальном поединке украинский боксёр победил представителя Казахстана Султана Муссинова, а на церемонию награждения 21-летний Заморило вышел с флагом Украины на плечах. Однако спустя несколько минут организаторы попросили спортсмена убрать флаг.

В СМИ отмечают, что организаторы турнира просто придерживались протокола, согласно которому никому нельзя находиться с флагом на пьедестале почёта.

Официально причину такого поступка организаторы никак не прокомментировали.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх