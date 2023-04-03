ВИДЕО ⟩ На турнире в Литве у боксёра отобрали флаг Украины

В финальном поединке украинский боксёр победил представителя Казахстана Султана Муссинова, а на церемонию награждения 21-летний Заморило вышел с флагом Украины на плечах. Однако спустя несколько минут организаторы попросили спортсмена убрать флаг.

В СМИ отмечают, что организаторы турнира просто придерживались протокола, согласно которому никому нельзя находиться с флагом на пьедестале почёта.

Официально причину такого поступка организаторы никак не прокомментировали.