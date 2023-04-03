Найденный в Екабпилсе мальчик вышел из дома, пока родители спали

Найденный в воскресенье на улице Екабпилса мальчик вышел из своего места жительства, пока родители спали, сообщает отдел общественных отношений Государственной полиции.
Мальчик 2019 года рождения вышел из дома, но далеко уйти не смог.
В полиции начат административный процесс об оставлении ребенка, не достигшего возраста семи лет, без присмотра, если это совершено лицом, ответственным за ребенка.
Как сообщалось, в воскресенье около 9 часов утра полиция получила информацию о том, что в Екабпилсе на улице Ригас был встречен маленький мальчик, который был один и выглядел заблудившимся. Он не мог назвать свои имя и фамилию или указать место жительства. Ребенок был доставлен в Екабпилсскую больницу, а полиция начала искать его родителей, которые вскоре были найдены.
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