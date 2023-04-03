Найденный в Екабпилсе мальчик вышел из дома, пока родители спали

Как сообщалось, в воскресенье около 9 часов утра полиция получила информацию о том, что в Екабпилсе на улице Ригас был встречен маленький мальчик, который был один и выглядел заблудившимся. Он не мог назвать свои имя и фамилию или указать место жительства. Ребенок был доставлен в Екабпилсскую больницу, а полиция начала искать его родителей, которые вскоре были найдены.