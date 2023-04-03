Найденный в Екабпилсе мальчик вышел из дома, пока спали родители

Найденный в воскресенье на улице Екабпилса мальчик вышел из своего места жительства, пока родители спали, сообщает отдел общественных отношений Государственной полиции.
Мальчик, родившийся в 2019 году, вышел из дома, но далеко уйти не смог.
В полиции начат административный процесс об оставлении ребенка, не достигшего возраста семи лет, без надзора, если это совершено лицом, ответственным за надзор за ребенком.
Как сообщалось, в воскресенье, около 9 часов утра, полиция получила информацию от свидетеля о том, что в Екабпилсе, на улице Ригас, был встречен маленький мальчик, который был один и выглядел заблудившимся. Он не мог назвать свое имя, фамилию или указать место жительства. Он был доставлен в Екабпилсскую больницу, а полиция начала искать родителей мальчика, которые вскоре были найдены.
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