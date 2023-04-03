Видео ⟩ В Кенгарагсе у одного мужчины за неполный год сгорели два BMW и один Porsche

В последнее время мужчину затрагивают частые пожары, которые происходят с его автомобилями. Последний из инцидентов во дворе по адресу улица Маскавас 279 произошел совсем недавно.

"Третья машина уже сгорела. Здесь горела, там. У меня даже видео есть (..) Ну, с кем-то что-то он не поделил. Там какие-то споры все время иду", - рассказал передаче сосед владельца автомобиля.

Впервые в сентябре прошлого года загорелся BMW 5-й серии. В январе этого года, по воспоминаниям соседа, горел автомобиль Porsche.

Полиция проверяет обстоятельство случившегося.

Подробнее в сюжете Degpunktā: