Видео ⟩ В Кенгарагсе у одного мужчины за неполный год сгорели два BMW и один Porsche

У одного жителя Кенгарагса загорелся его джип BMW X5. Это уже третья его машина, которая загорелась, сообщает программа Degpunktā.
В последнее время мужчину затрагивают частые пожары, которые происходят с его автомобилями. Последний из инцидентов во дворе по адресу улица Маскавас 279 произошел совсем недавно.
"Третья машина уже сгорела. Здесь горела, там. У меня даже видео есть (..) Ну, с кем-то что-то он не поделил. Там какие-то споры все время иду", - рассказал передаче сосед владельца автомобиля.
Впервые в сентябре прошлого года загорелся BMW 5-й серии. В январе этого года, по воспоминаниям соседа, горел автомобиль Porsche.
Полиция проверяет обстоятельство случившегося.
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