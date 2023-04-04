Видео ⟩ Автомобиль разбился и перевернулся на крышу, водитель скрылся

Государственная полиция сообщила, что в субботу, 1 апреля, около 07:00 поступила информация о том, что в Саулкрастском крае, на трассе А1, на 34-м километре, автомобиль марки Kia попал аварию.

В результате аварии машина перевернулась на крышу. После ДТП водитель скрылся с места аварии, а автомобиль оставил на дороге.

Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении по факту происшествия и выясняет обстоятельства происшествия.