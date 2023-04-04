Видео ⟩ Автомобиль разбился и перевернулся на крышу, водитель скрылся

В социальных сетях распространяется видео брошенного автомобиля, который стоит на крыше, на трассе A1. TVNET связался с полицией, чтобы выяснить, что произошло.
Государственная полиция сообщила, что в субботу, 1 апреля, около 07:00 поступила информация о том, что в Саулкрастском крае, на трассе А1, на 34-м километре, автомобиль марки Kia попал аварию.
В результате аварии машина перевернулась на крышу. После ДТП водитель скрылся с места аварии, а автомобиль оставил на дороге.
Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении по факту происшествия и выясняет обстоятельства происшествия.
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