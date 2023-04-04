ВИДЕО ⟩ Мексиканцы не нашли гимн Латвии, но наши хоккеистки не растерялись

В этом году латвийские хоккеистки играют в группе "А" второго дивизиона чемпионата мира, который является турниром четвёртого уровня.

Латвийские хоккеистки начали турнир с победы, обыграв сборную Тайваня со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). Победный гол за 67 секунд до конца основного времени забила Линда Рулле.

После матча организаторы соревнований должны были включить гимн Латвии, но не смогли этого сделать. Латвийские хоккеистки не растерялись и спели национальный гимн без музыкального сопровождения.

Чемпионат мира второго дивизиона группы "А" продлится до 8 апреля. В продолжении латвийским хоккеисткам предстоит сыграть против сборных Исландии, Мексики и Испании.