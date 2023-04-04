Суд рассмотрит требование к депутатам вакцинироваться от Covid-19

КС оценит соответствие статьи 2 закона "О временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и депутатов дум самоуправлений" статье 96 и части первой статьи 101 Конституции.

Дело возбуждено по жалобе бывшего депутата Сейма Юлии Степаненко. До 15 ноября 2021 года она не представила в комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям ковид-сертификат, поэтому не могла участвовать в работе Сейма ни очно, ни дистанционно до тех пор, пока данная норма не была отменена. Степаненко была единственным депутатом, который не участвовал в работе парламента в течение всего срока действия упомянутого закона, поскольку она предпочла не делать прививку и не предъявила справку о перенесенной болезни.

По оценке заявительницы, ее способность выполнять свои обязанности депутата Сейма зависела от того, была ли она вакцинирована против Covid-19, что нарушало ее право на неприкосновенность частной жизни, а также ее право на участие в государственной деятельности.

Оспариваемая норма действовала до 31 марта 2022 года.

Статья 96 Конституции гласит, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, жилища и корреспонденции. Часть первая статьи 101 Конституции гласит, что каждый гражданин Латвии имеет право участвовать в деятельности государства и самоуправлений в установленном законом порядке, а также нести государственную службу.

По мнению политика, хотя ограничение основных прав, установленное в оспариваемой норме, может быть связано с защитой здоровья и безопасности населения, оно несоразмерно. Этой цели можно было достичь более мягкими средствами, например, обеспечив регулярное тестирование всех членов Сейма на Covid-19, если работа Сейма происходит очно, или разрешив работу дистанционно. Кроме того, польза для общества меньше, чем вред, причиненный правам Степаненко, потому что, во-первых, существуют значительные побочные эффекты вакцин против Covid-19, а во-вторых, недостаточно научных данных о продолжительности иммунитета, создаваемого вакцинами, и их способности ограничивать распространение Covid-19.