ISW: российские войска захватили здание администрации в Бахмуте

По данным ISW, в понедельник, 3 апреля, российские вооруженные силы продолжили наступление в направлении центра города.

В качестве доказательства этого факта эксперты ссылаются на кадры с "вагнеровским" и российским флагами над разрушенной администрацией Бахмута.

Кроме того, в интернете было опубликовано фото наемника ЧВК "Вагнер", на котором он виден перед зданием администрации еще до того, как оно было разрушено.

Как пишут американские эксперты, представители ВСУ подтверждают выводы ISW о том, что в Бахмуте вместе с наемниками все чаще действуют регулярные части армии России, в частности бойцы ВДВ.

В понедельник вечером, 3 апреля, основатель ЧВК "Вагнер" ​​Евгений Пригожин заявил, что российские вооруженные силы "юридически оккупировали" Бахмут.

В то же время он признал, что украинские военные все еще находятся в западной части города.

Представители украинской стороны, в свою очередь, указали, что слова Пригожина не соответствуют действительности. Они настаивают на том, чтобы украинские солдаты продолжали сражаться за Бахмут.