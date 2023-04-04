Официально назван следующий соперник Александра Усика

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик должен провести обязательную защиту своего пояса WBA против регулярного чемпиона организации в этом весе британца Дэниэла Дюбуа.

Такое решение принял в понедельник комитет WBA по чемпионским боям и предоставил представителям боксёров стандартные 30 дней на проведение переговоров о поединке. Срок истекает вечером 2 мая.

Промоутер Усика Александр Красюк недавно сообщил Sky Sports, что уже обсуждает с представителями Дюбуа проведение боя в Великобритании, в Лондоне или Манчестере.

Ранее глава WBA подтвердил прекращение переговоров между командами Усика и чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) британца Тайсона Фьюри. Изначально стороны сообщили о договорённости по проведению боя 29 апреля в Лондоне.

36-летний Усик не знает поражений на профессиональном ринге, у него 20 выигранных боёв (13 - нокаутом). В активе 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 - нокаутом) и одно поражение.