Команда из Латвии получила награды в Каннах

Латвийское творческое объединение Skudras Metropole и компания дизайнерских решений Don’t Panic получили признание в Каннах и дважды покорили красную дорожку, получив СЕРЕБРО и БРОНЗУ в престижном конкурсе Heavent Awards 2023!
Heavent Awards 2023 награждает лучшие развлекательные и культурные мероприятия со всего мира, объясняет руководитель и креативный директор творческого объединения Skudras Metropole Гундега Скудриня.
Фестиваль и конкурс Heavent Awards 2023 проходят уже 15-й год. На конкурс были поданы 132 национальные и международные заявки, из которых в шорт-лист вошли 46 лучших мероприятий из разных стран. Специфика конкурса - 60% общего рейтинга составляет голосование жюри, которое оценивало презентацию проекта лично большим составом из 16 представителей. 40% дают во время церемонии путем голосования зала, где презентация проекта каждого финалиста оценивается только по 30-секундному видео.
Среди финалистов и лауреатов такие бренды и мероприятия, как Moët & Chandon, Louis Vuitton, Renault, Range Rover Sport, Métaverse - Energy Boat Challenge, Digital X 2022, Fendt 700 Vario Launch Event, Les Rendez-vous Relais & Châteaux, 75e anniversaire du Festival du film de Cannes, 100 years of R&V - the anniversary event, Cérémonie d'ouverture du Saudi Tour 2022 et Présentation des équipes, Esch2022 Remix Opening, Kazakhstan Pavilion Mainshow Unlimited Space на выставке EXPO в Дубае, IBM и многие другие.
"Уже выйти в полуфинал престижного каннского фестиваля Heavent Awards 2023 - это потрясающий результат и огромная честь для всей нашей команды. Но поразительно после жесткой конкуренции и презентации, обязательным условием которой является представление работ вместе с заказчиком, получение высоких наград.
Как сказал на церемонии фестиваля мэр города Канны - если вы здесь, то созданные вами работы особенные, потому что отбор жесткий и очень строгий. На красную дорожку выходят только самые сильные и способные.
Добиться таких высоких результатов, тем более что это единственный конкурс в отрасли, где 60% итоговой оценки выносится голосованием жюри, а 40% - голосованием зрителей в зале во время церемонии мероприятия, просто нереально. Это значит, что французы тоже были удивлены и вдохновлены нашими работами. На самом деле нам до сих пор трудно поверить, что латвийским проектам присуждена такая высокая награда. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в создание наших проектов, а также мы должны выразить огромную благодарность нашему клиенту - представителям компании HUGO BOSS, которые убедительно представили наше сотрудничество лично с нами. Мы разделяем эти победы со всеми причастными и гордимся тем, что Латвия МОЖЕТ!" - говорит о достигнутом Гундега Скудриня, глава и креативный директор Skudras Metropole.
Проект Boss Fall/Winter 2022 Fashion Food Gallery получил высокую СЕРЕБРЯНУЮ награду в номинации Brand experience and multichannel event award.
В рамках проекта компания HUGO BOSS представила своим постоянным покупателям из 11 стран новейшую коллекцию BOSS в уникальной интерактивной форме - в формате галереи.
Проект Dabas galerija получил высокую БРОНЗОВУЮ награду в номинации Sport, cultural, educational or entertainment event award.
Dabas galerija - это объект нового типа площадью 2,6 га в лесу у озера, привлекающий посетителей уникальным, никогда ранее не встречавшимся дизайнерским решением - вращающейся на 360 градусов галереей и художественными инсталляциями на территории, которые содержательно передают послания о сохранении окружающей среды, ценностях и изменении климата. Синергия проекта состоит из технологий, дизайна, гастрономии, искусства и культурных мероприятий. Проект повышает осведомленность посетителей о важности устойчивого развития, в то же время воспитывает и дает ощущение приключения, развивает рекреационные возможности и концепцию биофилии.
Это 7-я награда, полученная проектом Dabas galerija на мировом, балтийском и латвийском уровне, в том числе "Награда за экспорт и инновации" - "Самый экспортируемый новый продукт туризма".
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