Команда из Латвии получила награды в Каннах

Среди финалистов и лауреатов такие бренды и мероприятия, как Moët & Chandon, Louis Vuitton, Renault, Range Rover Sport, Métaverse - Energy Boat Challenge, Digital X 2022, Fendt 700 Vario Launch Event, Les Rendez-vous Relais & Châteaux, 75e anniversaire du Festival du film de Cannes, 100 years of R&V - the anniversary event, Cérémonie d'ouverture du Saudi Tour 2022 et Présentation des équipes, Esch2022 Remix Opening, Kazakhstan Pavilion Mainshow Unlimited Space на выставке EXPO в Дубае, IBM и многие другие.