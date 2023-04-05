Команда из Латвии получила награды в Каннах

Как сказал на церемонии фестиваля мэр города Канны - если вы здесь, то созданные вами работы особенные, потому что отбор жесткий и очень строгий. На красную дорожку выходят только самые сильные и способные.

Добиться таких высоких результатов, тем более что это единственный конкурс в отрасли, где 60% итоговой оценки выносится голосованием жюри, а 40% - голосованием зрителей в зале во время церемонии мероприятия, просто нереально. Это значит, что французы тоже были удивлены и вдохновлены нашими работами. На самом деле нам до сих пор трудно поверить, что латвийским проектам присуждена такая высокая награда. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в создание наших проектов, а также мы должны выразить огромную благодарность нашему клиенту - представителям компании HUGO BOSS, которые убедительно представили наше сотрудничество лично с нами. Мы разделяем эти победы со всеми причастными и гордимся тем, что Латвия МОЖЕТ!" - говорит о достигнутом Гундега Скудриня, глава и креативный директор Skudras Metropole.