Видео ⟩ Пенсионеру из-под Огре вызвали "скорую", но машина застряла из-за разбитой дороги

В 1980-х Виктор участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Во время выполнения опасных для жизни обязанностей его здоровье ухудшилось. У Виктора - 1 группа инвалидности.

Из-за состояния здоровья его семья часто обращается за помощью в NMPD, но их беспокоит их подтопленное имущество - подъезд к дому Виктора регулярно затапливает. Пожилые люди винят муниципалитет, потому что вода течет во двор с дороги местного самоуправления.

"Они не могли выбраться, застряли. Сосед вызвал эвакуатор. Он вытащил их с помощью троса. Если бы мне стало еще хуже, было бы аминь! Если в Чернобыле не умер, то здесь был бы аминь", - говорит Виктор.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)