Полиция Германии и Бельгии обыскивают офисы Европейской народной партии

Группа Европейской народной партии имеет наибольшее количество мест в Европейском парламенте.

"Визит полиции связан с продолжающимся расследованием в Тюрингии, Германия", - заявил представитель Европейской народной партии в кратком заявлении для прессы. "Партия сотрудничает с соответствующими органами, предоставляя всю нужную информацию и документацию", - резюмировал он.

Более подробную информацию о расследовании Европейская народная партия не предоставила.

По данным немецких СМИ, расследование направлено не против партии или кого-либо из ее нынешних членов, а против лидера Христианско-демократического союза (ХДС) в Тюрингии Марио Фойгта, которого подозревают во взяточничестве и коррупции.

Фойгт отвергает обвинения, а его адвокаты назвали расследование, начавшееся в сентябре 2022 года, "непропорциональным и чрезмерным". Адвокаты также настаивают на том, что Фойгт "не сделал ничего плохого".

В группу Европейской народной партии также входят некоторые из самых видных политиков Европы, такие как президент ЕС Урсула фон дер Ляйен, президент Европарламента Роберта Метсола и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон.

В настоящее время Европейскую народную партию возглавляет немец Манфред Вебер. Европейская народная партия является крупнейшей партией в Европейском парламенте с 1999 года. Партия была основана христианско-демократическими партиями, однако позже в нее вошли как консервативные партии, так и другие правоцентристские партии.