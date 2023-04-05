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Видео ⟩ Программа: в Риге незнакомцы предлагали детям конфеты и приглашали в машину

rus.tvnet.lv
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Конфеты. Иллюстративное фото.
Конфеты. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay

В пятницу вечером в Зиепниеккалнсе поднялась тревога. Многие родители учеников местной школы заметили автомобиль, который часами простаивал у входа в учебное заведение. Некоторые даже видели, что чужие мужчины обращаются к школьникам, сообщает передача телеканала TV3 Degpunktā.

"Они какие-то пять минут стояли, развернулись и уехали. Уроки еще не закончились и детей, соответственно, там не было", – рассказывает обитательница Зиепниеккалнса.

Полицейский диспетчер получил встревоженный звонок, и на адрес немедленно был отправлен экипаж. Правоохранительные органы улицу Ислицес будут патрулировать значительно чаще.

Через несколько часов полицейские получили еще один звонок об аналогичном наблюдении. Один отец также заметил незнакомцев у Зиепниеккалнской средней школе.

На происходящее также отреагировало руководство школы.

"Всем родителям младшей школы мы написали информационное письмо, чтобы еще раз напомнили детям о том, как действовать, если что-то такое случается. Есть распоряжение и для всех классных руководителей обсудить со своими школьниками такие ситуации, еще раз напомнить, как действовать", - отмечает заместитель директора средней школы Занда Фрейя.

О том, как действовать, лекции в школах читают как полицейские, так и классные руководители. Сотрудники полиции создали интерактивную доску, где дети могут отыграть различные спорные ситуации и обсудить соответствующие действия, сообщает передача телеканала TV3 Degpunktā.

Видео: сюжет программы Degpunktā.

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