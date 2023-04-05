Фото ⟩ У Сейма проходит пикет против обязательной военной службы

Пикет начался в 8:30 на перекрестке улиц Торня и Екаба у Сейма. Как заметил портал TVNET, многочисленностью он не отличается.

Фото: Пикет у Сейма против обязательной военной службы

Пикет направлен против обязательной военной службы, предусмотренной законопроектом о Службе государственной обороны.

Сегодня в Сейме в третьем, последнем, чтении будет рассмотрен законопроект о Службе государственной обороны.

Протестующие требуют отменить введение обязательной службы и сделать Латвию страной, которую молодые люди захотят защищать. Например, направив средства на предотвращение чрезвычайной ситуации в медицине.

Как агентство LETA узнало в Рижской думе, мероприятие в самоуправлении было заявлено в порядке, предусмотренном законом. Планируется, что в нем примут участие десять человек.

Как сообщалось, 16 февраля Сейм во втором чтении поддержал законопроект, предусматривающий введение Службы государственной обороны.

Законопроект предусматривает, что срок СГО составляет 11 месяцев службы в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе либо не менее пяти лет в Земессардзе в целом при условии 21 индивидуальной тренировки и участия в не менее чем семи коллективных тренировках в год.

Также в СГО будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины в медицинских вузах и колледжах.

Первый призыв в добровольном порядке предполагается уже этим летом.