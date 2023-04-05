"Вашингтон" Овечкина впервые за девять лет не сыграет в плей-офф НХЛ

Об этом стало известно после победы "Флориды" над "Баффало" (2:1).

"Вашингтон Кэпиталз" после 77 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрал 77 очков и находится на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. До восьмого места "столичным" не хватает десять очков. У "Вашингтона" осталось пять матчей: три дома и два на выезде.

Даже при гипотетическом равенстве очков по итогам регулярки клуб из столицы США уступит по дополнительным показателям.

Таким образом, "Вашингтон" не вышел в плей-офф впервые с 2014 года, где выступал неизменно с сезона 2014/15.

В 2018 году "Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли, но после этого четыре раза подряд уступал в первом раунде.