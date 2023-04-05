"Вашингтон" Овечкина впервые за девять лет не сыграет в плей-офф НХЛ

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по итогам которого стало известно, что "Вашингтон" потерял математические шансы на выход в плей-офф.
Об этом стало известно после победы "Флориды" над "Баффало" (2:1).
"Вашингтон Кэпиталз" после 77 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрал 77 очков и находится на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. До восьмого места "столичным" не хватает десять очков. У "Вашингтона" осталось пять матчей: три дома и два на выезде.
Даже при гипотетическом равенстве очков по итогам регулярки клуб из столицы США уступит по дополнительным показателям.
Таким образом, "Вашингтон" не вышел в плей-офф впервые с 2014 года, где выступал неизменно с сезона 2014/15.
В 2018 году "Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли, но после этого четыре раза подряд уступал в первом раунде.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
Ключевые слова