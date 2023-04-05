Пиленс после Пасхи расскажет, будет ли претендовать на пост президента

Пиленс уже давно обсуждается в политических кругах как один из основных кандидатов в президенты, но ОС пока официально не заявлял, будет ли выдвигать его кандидатуру.

Председатель Сейма и один из лидеров ОС Эдвард Смилтенс подтвердил изданию, что ОС предложил Пиленсу участвовать в президентских выборах, но тот пока не дал ответа. Пиленс - не единственный, к кому обращался ОС.

Пиленс сообщил изданию, что планирует сделать заявление после Пасхи, но не ответил на вопрос, есть ли какие-либо условия, которые могут повлиять на его решение.

Он призвал не связывать выборы президента со стабильностью правительства, что, по мнению Latvijas Avīze, подразумевает, что новый президент может быть избран и при поддержке оппозиции, и это может быть не тот кандидат, о котором договорилась коалиция.

Недавно на конференции партии "Латвия на первом месте" ее лидер Айнар Шлесерс заявил, что партия может поддержать Пиленса на выборах, так как видит возможность после этого добиться отставки правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").