Оружие вместо лучших стандартов жизни - производство России переживает тяжелое время

Темпы, в которых падали объемы производства в России, если исключить отрасли, связанные с оборонными заказами РФ, в феврале 2023 года достигли примерно 8% по сравнению с годом ранее. В целом темп падения сократился - в январе объем производства упал на 2,4%, а в феврале - на 1,7%. В то же время в секторе военной промышленности значительный рост - на 7%.

Чтобы снабжать армию, застрявшую в войне против Украины, заводы российской оборонной отрасли во всей стране ввели работу в три смены. Предполагается, что до конца этого года объем продукции, произведенной на отдельных оружейных заводах, увеличится в 7-8 раз.

По данным "Росстата", объем производства изделий из металла, которые относятся к разработке оружия и боеприпасов, в феврале вырос на 39% по сравнению с годом ранее. В других отраслях, связанных с государственным заказом, также наблюдается значительный рост.

Поэтому эти показатели показывают теоретическое улучшение экономической ситуации в целом. Однако считать нормальной эту ситуацию трудно. Статистические данные показывают, что в экономике сохраняются и усиливаются долгосрочные риски, поскольку созданный оборонной отраслью "бум" является результатом роста расходов бюджета России, который создал наибольший дефицит бюджета с девяностых годов.

Темп роста ВВП России в феврале замедлился до 3,1% от 3,2% в январе. Однако существующие "позитивные показатели" оцениваются негативно, учитывая перспективы экономического восстановления России.

"Это потому, что бюджетные ресурсы расходуются на заряды и бомбы, которые фактически уничтожаются в Украине. Несмотря на то, что, по данным прошлого года, российский экономический спад составил 2,1% от ВВП, эти данные не считаются надежными", - говорит директор отдела прогнозов Economist Intelligence Unit Агата Демаре.

"Производство танков и ракет не повышает стандарты жизни. Фактически часть ВВП России быстро уничтожается на поле боя", – говорит Демаре.